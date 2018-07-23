Фанаты «Дома-2» возмущены кадрами для взрослых с участием Андрея Шабарина и Даши Друзьяк

На экране мелькали кадры, напоминающие фильмы для взрослых, с участием Андрея Шабарина и Даши Друзьяк.Поведение Андрея у многих телезрителей в последнее время вызывает нарекания, и если на жестокость по отношению в Насте Кочервей и Дарье Друзьяк многие закрыли глаза, то появление на экране кадров с явно порнографическим намеком у большинства зрителей вызвали шок.Полуголая Даша готова была удовлетворить Шабарина прямо под прицелом камер: девушка позволила хлестать себя по ягодицам и раздвигала ноги.Со стороны эта омерзительная сцена выглядела кадром из фильмов для взрослых.Телезрители резко осудили поведение Друзьяк и напомнили, что передачу с ее участием смотрят и ее родители, которым вряд ли придется по душе такие пошлости.