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Фанаты «Дома-2» возмущены кадрами для взрослых с участием Андрея Шабарина и Даши Друзьяк

Очередной эфир реалити-шоу «Дом-2» стал настоящим шоком для поклонников телестройки.

На экране мелькали кадры, напоминающие фильмы для взрослых, с участием Андрея Шабарина и Даши Друзьяк.

Фанаты «Дома-2» возмущены кадрами для взрослых с участием Андрея Шабарина и Даши Друзьяк

Поведение Андрея у многих телезрителей в последнее время вызывает нарекания, и если на жестокость по отношению в Насте Кочервей и Дарье Друзьяк многие закрыли глаза, то появление на экране кадров с явно порнографическим намеком у большинства зрителей вызвали шок.

Фанаты «Дома-2» возмущены кадрами для взрослых с участием Андрея Шабарина и Даши Друзьяк

Полуголая Даша готова была удовлетворить Шабарина прямо под прицелом камер: девушка позволила хлестать себя по ягодицам и раздвигала ноги.

Фанаты «Дома-2» возмущены кадрами для взрослых с участием Андрея Шабарина и Даши Друзьяк

Со стороны эта омерзительная сцена выглядела кадром из фильмов для взрослых.

Фанаты «Дома-2» возмущены кадрами для взрослых с участием Андрея Шабарина и Даши Друзьяк

Телезрители резко осудили поведение Друзьяк и напомнили, что передачу с ее участием смотрят и ее родители, которым вряд ли придется по душе такие пошлости.

Фанаты «Дома-2» возмущены кадрами для взрослых с участием Андрея Шабарина и Даши Друзьяк
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:41
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