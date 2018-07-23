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Эвелину Бледанс на снимке в купальнике перепутали с Анджелиной Джоли

Актриса Эвелина Бледанс похвасталась новым снимком в купальнике, который в этот раз поклонники смогли оценить. Многие фанаты сравнили знаменитость с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Эвелину Бледанс на снимке в купальнике перепутали с Анджелиной Джоли


Сорокадевятилетняя Эвелина Бледанс продемонстрировала постройневшую фигуру и длинные ноги на новой публикации в купальнике. Звезда, не стесняясь, показывает свое обнаженное тело. Артистка призывает всех женщин в любом возрасте следить за своей фигурой, а также постоянно быть подтянутыми и красивыми. Некоторые подписчики даже перепутали Бледанс с Анджелиной Джоли.

Эвелину Бледанс на снимке в купальнике перепутали с Анджелиной Джоли


Поклонники просто в восхищении от внешнего вида Эвелины. Они сказали, что актриса «большая умничка». Другие заявили, что артистка очень человечная, красивая, шикарная, открытая и самая лучшая мать на свете. Публикация за пять часов собрала более 8,7 тысяч лайков и свыше 120 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:36
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