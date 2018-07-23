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В Сеть попали спецификации процессора Kirin 980

В Сеть попали спецификации новой версии процессора Kirin 98 с максимальной частотой чипсета не меньше 2,8 ГГц. Новинка будет предложена производителем с 2/4- октановыми ядрами.

В Сеть попали спецификации процессора Kirin 980


Между тем производительность графического эффективного Kirin 980 выше в полтора раза, в сравнении с популярным Adreno 630. Процессоры данной модели поставляются с Snapdragon 845. Бренд Huawei, контролируемая полностью корпорацией HiSilicon, представил Balong 765, как первый в мире чип для программной надёжной поддержки LTE Cat. 19. Им обеспечивается максимальная загрузка при скорости в 1,6 ГБ/сек. Процессор 980 оснащается также блоком NPU 1M второго поколения. Это нужно для увеличения рабочей производительности AI.

Смотря на то, какая обработка необходима, новинка доступной станет в двух версиях. Смартфоны, которые создали на базе нового SoC, будут обеспечены новой технологией графического ускорения типа GPU Turbo.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:40
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