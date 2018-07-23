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Ученые смогли остановить старение

Ученые научились останавливать старение и поворачивать время вспять. Правда, пока только у мышей.

Ученые смогли остановить старение


Эксперты из США из алабамского Университета неожиданно нашли способ, останавливающий старение организма и запускающий его омоложение. В ходе своей новой работы американцы нашли способ управления генами в митохондриях: сначала они подопытным мышам внедрили в ДНК некие мутации, затрагивающие ген POLG. Это привело к нарушениям функций митохондрии, когда запасы энергии восполнялись не так активно, что приводило к появлению признаков старения.

После ввода копии мутированного гена ученые стали давать мышам антибиотик доксициклин, добавляя его в воду и еду. Уже через пару недель у мышей стали проявляться признаки старения: седина в шерсти и ее выпадение, искривления позвоночника.

Когда эксперты отменили антибиотик, активность гена POLG приостановилась и признаки старения у грызунов стали исчезать. По словам американцев – подобный эффект омоложения наблюдался впервые у подопытных животных.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:10
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