Ученые смогли остановить старение

Эксперты из США из алабамского Университета неожиданно нашли способ, останавливающий старение организма и запускающий его омоложение. В ходе своей новой работы американцы нашли способ управления генами в митохондриях: сначала они подопытным мышам внедрили в ДНК некие мутации, затрагивающие ген POLG. Это привело к нарушениям функций митохондрии, когда запасы энергии восполнялись не так активно, что приводило к появлению признаков старения.После ввода копии мутированного гена ученые стали давать мышам антибиотик доксициклин, добавляя его в воду и еду. Уже через пару недель у мышей стали проявляться признаки старения: седина в шерсти и ее выпадение, искривления позвоночника.Когда эксперты отменили антибиотик, активность гена POLG приостановилась и признаки старения у грызунов стали исчезать. По словам американцев – подобный эффект омоложения наблюдался впервые у подопытных животных.