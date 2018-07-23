При виде камер Борис Моисеев разозлился и начал материться

На днях в Юрмале прошел музыкальный фестиваль под названием «Лайма. Рандеву. Юрмала». На данном событии были замечены самые знаменитые и популярные звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей был замечен и певец Борис Моисеев. Как известно, артист восемь лет назад смог перебороть инсульт. Исполнитель песен не желал привлекать к себе никакого внимания. Моисеев, когда замечал камеры, очень злился. Артист в сторону папарацци выражался в грубой и нецензурной форме.Однако судя по публикациям, которые журналисты смогли сделать, Борис Михайлович сильно сдал. К сожалению последствия инсульта бесследно не прошли, и из-за этого певец расплылся и очень постарел. Однако от курения Моисеев отказаться не смог.