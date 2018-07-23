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Певица Валерия заинтриговала фанатов снимком с младенцем

Пятидесятилетняя певица Валерия выглядит намного моложе своего паспортного возраста. Недавно исполнительница песен заинтриговала фанатов новой публикацией с младенцем на руках, вследствие чего подписчики стали подозревать, что артистка стала бабушкой.

Певица Валерия заинтриговала фанатов снимком с младенцем


Валерия обнародовала в своем микроблоге новую публикацию, на которой запечатлена вместе с малышом на руках. Исполнительница песен, чтобы избежать ненужных слухов, сообщила, что младенец на снимке не её внук. Данный кадр всего за три часа сумел собрать около 40 тысяч отметок «Нравится» и свыше 570 комментариев.

Певица Валерия заинтриговала фанатов снимком с младенцем


Подписчики были немного огорчены, что ребенок - не внук Валерии, при этом пожелали певице поскорее стать бабушкой. Фанаты сказали, что артистка очень женственная, добавив, что она красиво смотрится с малышом на руках.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:10
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