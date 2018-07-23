Певица Валерия заинтриговала фанатов снимком с младенцем

Валерия обнародовала в своем микроблоге новую публикацию, на которой запечатлена вместе с малышом на руках. Исполнительница песен, чтобы избежать ненужных слухов, сообщила, что младенец на снимке не её внук. Данный кадр всего за три часа сумел собрать около 40 тысяч отметок «Нравится» и свыше 570 комментариев.Подписчики были немного огорчены, что ребенок - не внук Валерии, при этом пожелали певице поскорее стать бабушкой. Фанаты сказали, что артистка очень женственная, добавив, что она красиво смотрится с малышом на руках.