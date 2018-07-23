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Кристина Орбакайте взбесила поклонников полетами на частном самолете

Кристина Орбакайте выложила в интернет фотографии, на которых певица запечатлена в частном самолёте. Отмечается, что авиалайнер направляется из Москвы в Санкт-Петербург.

Кристина Орбакайте взбесила поклонников полетами на частном самолете


На опубликованных снимках Кристина Орбакайте позирует на камеру, сидя в частном самолёте, одетая в голубой пиджак и чёрные брюки. При этом вокруг певицы шикарная обстановка. В описании к данной фотографии артистка сообщила, что после репетиции в театре «Современник» она направляется в Санкт-Петербург на фестиваль «Белые ночи».

Пользователи неоднозначно восприняли данную фотографию, в комментариях они выразили недовольство, отмечая, что Кристина Орбайте просто хвастается. Поклонники не ожидали такого от певицы, указывая на то, что это некрасиво. Однако некоторые фанаты стали на сторону артистки, написав, что она имеет право отдохнуть в самолёте перед концертом, так как обязана выглядеть хорошо.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:04
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