Ученые из Новосибирска предрекают Индии развал на две части

Ученые утверждают, что плита, на которой расположена материковая Индия медленно, но уверенно двигается на север к Гималаям. Этот крупнейший на Земле горный массив, несомненно, является значительной преградой и со временем станет причиной «отпружинивания» и возникновения нового разлома.Актуальные подземные толчки, которые уже сейчас регулярно фиксируются в центральной Индии, являются предвестниками будущего появления горного разлома. И через миллионы лет этот разлом превратится в новую горную цепь, которая разделит эту древнюю страну на две части.«Земля трещит по швам», поспешили заявить интернет-пользователи. Но, по мнению ученых, ничего странного или зловещего в этих процессах нет, поскольку в природе нет ничего стационарного и недвижимого.