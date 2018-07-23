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Ученые из Новосибирска предрекают Индии развал на две части

Индии угрожает развал на две части, причиной чего являются масштабные тектонические процессы в глубине земной коры. Об этом заявили специалисты из Новосибирского госуниверситета, которые совместно с коллегами из Индии, Саудовской Аравии и Швейцарии занимались изучением последних землетрясений на полуострове Индостан.

Ученые из Новосибирска предрекают Индии развал на две части

Ученые утверждают, что плита, на которой расположена материковая Индия медленно, но уверенно двигается на север к Гималаям. Этот крупнейший на Земле горный массив, несомненно, является значительной преградой и со временем станет причиной «отпружинивания» и возникновения нового разлома.

Актуальные подземные толчки, которые уже сейчас регулярно фиксируются в центральной Индии, являются предвестниками будущего появления горного разлома. И через миллионы лет этот разлом превратится в новую горную цепь, которая разделит эту древнюю страну на две части.

«Земля трещит по швам», поспешили заявить интернет-пользователи. Но, по мнению ученых, ничего странного или зловещего в этих процессах нет, поскольку в природе нет ничего стационарного и недвижимого.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 13:55
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