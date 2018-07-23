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У загадочной куклы Окику постоянно растут волосы

У загадочной японской куклы Окику растут волосы. История берёт начало столетие назад, когда 17-летний Ейкичи Сузуки из Саппоро решил подарить своей сестре ничем не примечательную традиционную японскую куклу.

У загадочной куклы Окику постоянно растут волосы


Ровно 100 лет назад, в 1918 году, 17-летний японский парнишка Ейкичи Сузуки подарил своей 2-летней сестрёнке ничем особо не примечательную куклу в кимоно. Игрушка настолько понравилась девочке, что она днями не выпускала её из рук и даже назвала своим именем - Окику.

Через год в семье случилось несчастье - девочка умерла от осложнений после гриппа. Безутешные родители поместили любимую куклу дочери на домашний алтарь и молились перед ней о безвременно ушедшей Окику.

Спустя некоторое время в семье стали замечать жутковатые изменения - у куклы начали расти волосы. Люди решили, что это дух умершей дочери вселился в игрушку. Когда волосы достигали колен, кто-то из членов семьи подстригал их, но в дальнейшем рост волос продолжался.

У загадочной куклы Окику постоянно растут волосы


В 1938 году семья переезжала на Сахалин и решила не брать с собой жутковатую Окику, отдав её в храм Маннендзи в городе Ивамидзава, предварительно оповестив служителей о странностях куклы. До сегодняшнего дня Окика находится в этом храме и её волосы так и продолжают расти. Посетители утверждают, что вид у куклы действительно как у живой и наводит ужас, а исследователи, однажды сделавшие анализ волос, сказали, что они имеют структуру человеческих. Однако это ни о чём не говорит, поскольку в прошлом веке в Японии производили куклы с использованием натурального человеческого волоса.

У загадочной куклы Окику постоянно растут волосы


Мистики склонны думать, что душа безвременно ушедшего ребёнка переселилась в любимую игрушку. Да и родители были настолько безутешны, что смогли наделить куклу чертами дочери.

 
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Наука
Добавил: Инна Сегодня, 13:38
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