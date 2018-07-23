У загадочной куклы Окику постоянно растут волосы

Ровно 100 лет назад, в 1918 году, 17-летний японский парнишка Ейкичи Сузуки подарил своей 2-летней сестрёнке ничем особо не примечательную куклу в кимоно. Игрушка настолько понравилась девочке, что она днями не выпускала её из рук и даже назвала своим именем - Окику.Через год в семье случилось несчастье - девочка умерла от осложнений после гриппа. Безутешные родители поместили любимую куклу дочери на домашний алтарь и молились перед ней о безвременно ушедшей Окику.Спустя некоторое время в семье стали замечать жутковатые изменения - у куклы начали расти волосы. Люди решили, что это дух умершей дочери вселился в игрушку. Когда волосы достигали колен, кто-то из членов семьи подстригал их, но в дальнейшем рост волос продолжался.В 1938 году семья переезжала на Сахалин и решила не брать с собой жутковатую Окику, отдав её в храм Маннендзи в городе Ивамидзава, предварительно оповестив служителей о странностях куклы. До сегодняшнего дня Окика находится в этом храме и её волосы так и продолжают расти. Посетители утверждают, что вид у куклы действительно как у живой и наводит ужас, а исследователи, однажды сделавшие анализ волос, сказали, что они имеют структуру человеческих. Однако это ни о чём не говорит, поскольку в прошлом веке в Японии производили куклы с использованием натурального человеческого волоса.Мистики склонны думать, что душа безвременно ушедшего ребёнка переселилась в любимую игрушку. Да и родители были настолько безутешны, что смогли наделить куклу чертами дочери.