Полину Гагарину раскритиковали за похвалу Собянина

В своем аккаунте Полина написала, что заезжала по делам на площадь, которая находиться возле Белорусского вокзала и не поверила своим глазам: лавочки, все чисто, нет ларьков, закрывающих вид на исторические дома. Певица благодарна за данное преображение московскому мэру Собянину, так как благодаря его стараниям Москва стала намного прекраснее. Гагарина в завершении поста заявила, что именно после Чемпионата мира по футболу ее любимый город смог покорить весь мир. Фанаты творчества исполнительницы песен оставили множество положительных комментариев.Но нашлись и те, кто раскритиковал артистку за похвалу Собянина. Некоторые задались вопросом, сколько певице заплатили за этот пост. Помимо этого фанаты спросили, что за несуразный наряд на Полине, после чего посоветовали сменить стилиста, потому что этот образ получился ужасным.