Ким Кардашьян высмеяли поклонники за неумелый фотошоп

Внимательные фанаты Кардашьян заметили, что знаменитость взяла свой старый снимок и использовала его в рекламных целях. К данному фото Ким с помощью фотошопа пририсовала бутылку своего нового парфюма, после чего эту публикацию разместила в своем микроблоге Instagram.Отмечается, что первый снимок был сделан ещё одиннадцатого июня, а новое отредактированное фото появилось на этой неделе, когда Кардашьян презентовала новые ароматы. Стоит отметить, что со своей новой летней коллекции ароматов Ким зарабатывает в минуту один миллион долларов.