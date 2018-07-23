Наталья Рудова опубликовала интимное видео из душа и философский пост

Публикация от rudovanata (@rudovanata) 22 Июл 2018 в 5:57 PDT

На видеоролике Наталья Рудова выглядит невероятно соблазнительно, однако поклонникам актрисы показалось странным, что в описании к интимному ролику она решила пуститься в философские рассуждения о жизни.В частности, актриса написала, что каждый человек иногда стоит перед сложным выбором, но на риск решаются не многие, предпочитая неопределённость. Наталья Рудова призвала своих поклонников в таких случаях больше размышлять и полагаться на своё внутреннее «Я».Комментарии к данному видеоролику Наталья Рудова заблокировала, но поклонники актрисы своё мнение высказывают под другими публикациями. В основном фанаты соглашаются с мыслями звезды, поддерживая её жизненную позицию и делая ей комплименты.