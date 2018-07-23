Наталья Рудова опубликовала интимное видео из душа и философский пост
Наталья Рудова на своей странице в Instagram выложила интимное видео из душа, которое сопроводило философским постом. Подписчиков актрисы не оставили равнодушными капли воды, стекающие по стройному телу в золотистом купальнике.
На видеоролике Наталья Рудова выглядит невероятно соблазнительно, однако поклонникам актрисы показалось странным, что в описании к интимному ролику она решила пуститься в философские рассуждения о жизни.
В частности, актриса написала, что каждый человек иногда стоит перед сложным выбором, но на риск решаются не многие, предпочитая неопределённость. Наталья Рудова призвала своих поклонников в таких случаях больше размышлять и полагаться на своё внутреннее «Я».
Комментарии к данному видеоролику Наталья Рудова заблокировала, но поклонники актрисы своё мнение высказывают под другими публикациями. В основном фанаты соглашаются с мыслями звезды, поддерживая её жизненную позицию и делая ей комплименты.