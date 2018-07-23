Подписчики проклинают Ксению Бородину за именной «лохотрон», который она устроила для своих поклонников

«Бородина, поздравляю вас! Такого лохотрона я уже давно не видел! Парнишка, который в итоге подводил все результаты, превзошел даже самого себя! Я очень редко участвую в подобных конкурсах, но в этот раз решил прислушаться к вашей рекомендации! Могу смело сказать, что ваш конкурс является мягко говоря не честным!»

«Ксения, я только из-за твоего узнаваемого всеми имени участвовала в конкурсе, но такого фальшивого и фэйкового конкурса я никогда не видела! Полностью разочаровалась в вас! Больше не хочу не только участвовать в ваших конкурсах, но и быть подписана на вас!»

«Все постоянно врут! Призы получили фэйковые люди! Сразу становится понятно, что все это бред! Не оправдали вы моих надежд, Ксения! Отписываюсь от вас и всех спонсоров! Все вы фальшивые!»



Несколько дней назад телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» провела свой именной конкурс, в котором кто-то из ее подписчиков мог, по словам звезды, выиграть дорогостоящий автомобиль, деньги, айфоны и многие другие очень интересные призы.Ни для кого не является секретом, что именно Ксения Бородина хорошо зарабатывает на своих именных конкурсах. Ведь по факту количество спонсоров, которые положили вступительный взнос, позволили теледиве положить в свой карман весьма приличную сумму денег.Куда меньше достается самим спонсорам, которые фактически оплачивают количество подписчиков, «клюнувших» на заманчивые дорогостоящие призы. Да и самим участникам конкурса, как стало известно, ничего «не обломилось». Все чем они могут наслаждаться это тем, что они являются подписчиками самой Ксении Бородиной.Как сообщается, все призы, в том числе и дорогостоящая машина, достались несуществующим подписчикам с фэйковыми аккаунтами.Множество подписчиков Ксении Бородиной возмутились «беспределом», который устроила звезда российского шоу-бизнеса. Один за другим они принялись заявлять, что разочаровались в телеведущей прославленной телестройки и окончательно потеряли к ней доверие. Некоторые тут же стали не только отписываться от аккаунта Ксении и страниц «спонсоров», но и даже заносить звезду в «черный список».