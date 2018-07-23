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Диетологи рассказали о времени и продуктах для лучшего ужина

Врачи-диетологи помогли определится с оптимальными набором продуктов и времени для ужина, который не навредит организму и не окажет негативных последствий.

Диетологи рассказали о времени и продуктах для лучшего ужина


Волгоградский врач-диетолог придерживается мнения о том, что и время, и продукты для оптимального ужина можно регулировать. Например, распространенное мнение об ужине до шести вечера – не что иное, как стереотип. На самом деле время последнего приема пищи зависит от того, во сколько человек укладывается спать. И за 3-4 часа до этого времени и необходимо поужинать.

Диетологи рассказали о времени и продуктах для лучшего ужина


Правда, тут играет большую роль набор продуктов. По словам медика, поздние перекусы со временем могут привести к раздражению кишечника. Непереваренная пища, которая «засыпает» вместе с организмом, будет бродить и гнить. Из этой проблемы может возникнуть другая – могут появиться глисты и другие паразиты.

Диетолог рекомендует в качестве наилучшей еды для ужина йогурты, кефир, творог: большое количество белка в них быстро усвоится и расслабит организм.

Помимо набора веса из-за поздних неправильных перекусов страдают сердце, сосуды головного мозга, вырабатывается меньше гормона мелатонина и больше гормона кортизола. В результате нарушается качество сна.

Диетологи рассказали о времени и продуктах для лучшего ужина


Чтобы уменьшить тягу к поздним перекусам, эксперт советует обязательно завтракать, не отвлекаться от еды ни телевизором, ни книгой. Если во время еды собираться за столом всей семьей, это окажет свой позитивный эффект.
Кроме того, может помочь и такой необычный способ: попробовать есть не привычной (например, правой) рукой, а другой, поменять местами столовые приборы. В этом случае мозг отвлекается и еда оказывается на последнем месте.
 
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:15
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