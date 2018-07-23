Гоген Солнцев похвастался подтянутой фигурой пожилой супруги

Бывший участник «Дом-2» Гоген Солнцев любит эпатировать публику, как своими поступками, так и многочисленными фото и видео, где в последнее время фигурирует и его пожилая супруга 63-летняя Екатерина Терешкович.
Несмотря на солидный возраст дамы, пользователи отметили, что фигура супруги Гогена может соперничать с некоторыми молодыми по подтянутости и стройности.
Скандальная пара без стеснения публикует фото своей счастливой супружеской жизни и недавно в Instagram 38-летнего мужчины появился снимок, где пара лежит на берегу водоема. При этом Гоген полностью одет, а его супруга демонстрирует обнаженное тело в купальнике.
«Самая дорогая.. Самая идеальная.. Катя, спасибо что ты есть!», - подписал публикацию Солнцев.
Подписчики по-разному отреагировали на его слова и изображение, и если некоторые восхитились состоянием фигуры Екатерины, то большинство все же не приемлет их брак и активно «поливает грязью».