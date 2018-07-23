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Гоген Солнцев похвастался подтянутой фигурой пожилой супруги

Бывший участник «Дом-2» Гоген Солнцев любит эпатировать публику, как своими поступками, так и многочисленными фото и видео, где в последнее время фигурирует и его пожилая супруга 63-летняя Екатерина Терешкович.

Несмотря на солидный возраст дамы, пользователи отметили, что фигура супруги Гогена может соперничать с некоторыми молодыми по подтянутости и стройности.

Гоген Солнцев похвастался подтянутой фигурой пожилой супруги

Скандальная пара без стеснения публикует фото своей счастливой супружеской жизни и недавно в Instagram 38-летнего мужчины появился снимок, где пара лежит на берегу водоема. При этом Гоген полностью одет, а его супруга демонстрирует обнаженное тело в купальнике.

Гоген Солнцев похвастался подтянутой фигурой пожилой супруги

«Самая дорогая.. Самая идеальная.. Катя, спасибо что ты есть!», - подписал публикацию Солнцев.

Подписчики по-разному отреагировали на его слова и изображение, и если некоторые восхитились состоянием фигуры Екатерины, то большинство все же не приемлет их брак и активно «поливает грязью».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:50
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