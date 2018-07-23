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Хамовитую и злобную экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву поставили на место такие же злобные недоброжелатели

Бывшую участницу скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алену Водонаеву поставили на место злопыхатели.

Экс-звезде прославленной телестройки, как оказалось, не дает покоя тучное население не только России, но и любой другой страны. Ни для кого не является секретом, что Алена то и дело жестко и весьма дерзки любит отпускать колкости в адрес других людей. Многие уверены, что Водонаева даже не задумывается над тем, что совсем скоро в ее сторону все может вернуть бумерангом.

Хамовитую и злобную экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву поставили на место такие же злобные недоброжелатели

Стоит напомнить, что несколько дней назад Алена вовсю оскорбляла тучную жительницу Соединенных Штатов Америки, шедшую впереди нее. Американка даже не догадывалась, что кто-то за спиной не только ее высмеивает, но и еще снимает видеоролик, который потом в результате попадет в социальные сети.

Конечно же, что многочисленным пользователям Сети очень не нравится хамовитая и дерзкая «выскочка» из Мурманска, которая постоянно любит унижать других. Вероятней всего, что именно поэтому фолловеры и решили ответить экс-звезде «Дома-2». Злопыхатели просто-таки в пух и прах разнесли внешние данные Алены Водонаевой, да и на ее поведение не забыли указать знаменитости.

Хамовитую и злобную экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву поставили на место такие же злобные недоброжелатели

Отметим, что эпатажная брюнетка еще будучи участницей известнейшего телепроекта России зарекомендовала себя, как скандальная и распутная личность, готовая ради своей выгоды идти буквально по головам.

«Я в шоке! Ты че такой высокомерной то стала? Думаешь, что ты лучше полных людей? Да ты посмотри на себя в зеркало сначала! Ты хуже! Намного хуже выглядишь!», «Как можно обзывать человека за спиной? Так делают только подлые и мерзкие людишки низкого уровня! Не знаешь как уже к своей персоне привлечь внимание? Давай унижать и оскорблять других? Кошмар! Фуу..!!!», «Как можно оскорблять человека в другой стране и на другом языке? Да еще и делать это исподтишка и все это снимать на камеру! Ты думаешь так можно делать? Это для тебя нормально я так вижу! Какая тебе разница кто и как выглядит?», - продолжают писать многочисленные недоброжелатели Алены Водонаевой на ее страничке в социальной сети Инстаграм.


Хамовитую и злобную экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву поставили на место такие же злобные недоброжелатели

Нужно сказать, что это были наиболее приличные высказывания злопыхателей Водонаевой. Некоторые хейтеры и вовсе посоветовали Алене не возвращаться в Россию, а остаться в Лос-Анджелесе, если знаменитости так нравиться там жить.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:48
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