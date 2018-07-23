Хамовитую и злобную экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву поставили на место такие же злобные недоброжелатели

«Я в шоке! Ты че такой высокомерной то стала? Думаешь, что ты лучше полных людей? Да ты посмотри на себя в зеркало сначала! Ты хуже! Намного хуже выглядишь!», «Как можно обзывать человека за спиной? Так делают только подлые и мерзкие людишки низкого уровня! Не знаешь как уже к своей персоне привлечь внимание? Давай унижать и оскорблять других? Кошмар! Фуу..!!!», «Как можно оскорблять человека в другой стране и на другом языке? Да еще и делать это исподтишка и все это снимать на камеру! Ты думаешь так можно делать? Это для тебя нормально я так вижу! Какая тебе разница кто и как выглядит?», - продолжают писать многочисленные недоброжелатели Алены Водонаевой на ее страничке в социальной сети Инстаграм.

Экс-звезде прославленной телестройки, как оказалось, не дает покоя тучное население не только России, но и любой другой страны. Ни для кого не является секретом, что Алена то и дело жестко и весьма дерзки любит отпускать колкости в адрес других людей. Многие уверены, что Водонаева даже не задумывается над тем, что совсем скоро в ее сторону все может вернуть бумерангом.Стоит напомнить, что несколько дней назад Алена вовсю оскорбляла тучную жительницу Соединенных Штатов Америки, шедшую впереди нее. Американка даже не догадывалась, что кто-то за спиной не только ее высмеивает, но и еще снимает видеоролик, который потом в результате попадет в социальные сети.Конечно же, что многочисленным пользователям Сети очень не нравится хамовитая и дерзкая «выскочка» из Мурманска, которая постоянно любит унижать других. Вероятней всего, что именно поэтому фолловеры и решили ответить экс-звезде «Дома-2». Злопыхатели просто-таки в пух и прах разнесли внешние данные Алены Водонаевой, да и на ее поведение не забыли указать знаменитости.Отметим, что эпатажная брюнетка еще будучи участницей известнейшего телепроекта России зарекомендовала себя, как скандальная и распутная личность, готовая ради своей выгоды идти буквально по головам.Нужно сказать, что это были наиболее приличные высказывания злопыхателей Водонаевой. Некоторые хейтеры и вовсе посоветовали Алене не возвращаться в Россию, а остаться в Лос-Анджелесе, если знаменитости так нравиться там жить.