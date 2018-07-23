Роспотребнадзор предупредил россиян об опасной инфекции на Украине

Российское надзорное ведомство сослалось на информацию от Мариупольского филиала Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.Это учреждение зафиксировало с 6 по 12 июля около 80 случаев заражения острой кишечной инфекцией, причем в 60 случаях на больничной койке оказались несовершеннолетние. В сравнении с данными прошлого года показатели заболеваемости выросли на 44%.Специалисты выяснили, что примерно в 35% случаев заражение можно связать с купанием в море.В прошлом месяце пресс-служба украинского Минздрава сообщала, что 106 различных водоемов в стране представляют собой опасность для здоровья и купаться в них нежелательно. Эти выводы были сделаны после масштабной проверки около 1.5 тысячи водоемов, включая реки, озера и различные пляжи на двух морях.