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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасной инфекции на Украине

Роспотренадзор обратился к россиянам с предупреждением о том, что на Украине зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасной инфекции на Украине

Российское надзорное ведомство сослалось на информацию от Мариупольского филиала Донецкого областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Это учреждение зафиксировало с 6 по 12 июля около 80 случаев заражения острой кишечной инфекцией, причем в 60 случаях на больничной койке оказались несовершеннолетние. В сравнении с данными прошлого года показатели заболеваемости выросли на 44%.

Специалисты выяснили, что примерно в 35% случаев заражение можно связать с купанием в море.

В прошлом месяце пресс-служба украинского Минздрава сообщала, что 106 различных водоемов в стране представляют собой опасность для здоровья и купаться в них нежелательно. Эти выводы были сделаны после масштабной проверки около 1.5 тысячи водоемов, включая реки, озера и различные пляжи на двух морях.
 
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Общество
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 17:45
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