В Сети появился новый трейлер «Фантастических тварей 2»
Накануне в интернете появился новый трейлер к новому телефильму «Фантастические твари и где они обитают 2». Ролик длится в течение трёх минут и раскрывает судьбу мага Геллерта Грин-де-Вальд, которого в фильме играет Джонни Депп.
Новый трейлер «Фантастических тварей – 2» был презентован в рамках Comic-Con. Судя по его содержанию, тёмного волшебника задерживают при помощи Ньюта Саламандера сотрудники североамериканского Магического Конгресса, они помещают его в темницу. Однако злодею удаётся устроить побег. Затем тёмный волшебник собирает единомышленников, при помощи которых Геллерт Грин-де-Вальд намерен установить мировое господство.
Блокбастер «Фантастические твари и где они обитают 2» в российских кинотеатрах появится в прокате 15 ноября.