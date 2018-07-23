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В Сети появился новый трейлер «Фантастических тварей 2»

Накануне в интернете появился новый трейлер к новому телефильму «Фантастические твари и где они обитают 2». Ролик длится в течение трёх минут и раскрывает судьбу мага Геллерта Грин-де-Вальд, которого в фильме играет Джонни Депп.

В Сети появился новый трейлер «Фантастических тварей 2»


Новый трейлер «Фантастических тварей – 2» был презентован в рамках Comic-Con. Судя по его содержанию, тёмного волшебника задерживают при помощи Ньюта Саламандера сотрудники североамериканского Магического Конгресса, они помещают его в темницу. Однако злодею удаётся устроить побег. Затем тёмный волшебник собирает единомышленников, при помощи которых Геллерт Грин-де-Вальд намерен установить мировое господство.

Блокбастер «Фантастические твари и где они обитают 2» в российских кинотеатрах появится в прокате 15 ноября.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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