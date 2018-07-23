Виктория Романец сделала необычный подарок Антону Гусеву на день рождение

«Гусев как всегда! Все сразу в социальные сети выкладывать..прекращай позориться! Всем и так известно, что у тебя ничего нет!», «Как же мне нравиться следить за парой Виктории и Антона. Вы такие красивые! Глаз просто не оторвать!», «Гусеву 29 исполнилось? Ого..я бы и не сказала! Это круто так выглядеть почти в 30 лет!! Поздравляю!», - продолжают писать поклонники и злопыхатели Антона Гусева в Сети.



Несмотря на то, что Антон уже довольно давно покинул прославленную телестройку, за его личной жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день брюнет делится с преданными поклонниками огромнейшим количеством свежих фотографий, видеороликов и сториз, некоторые из которых буквально взрывают Сеть.Нужно сказать, что о своем дне рождении Антон начал говорить еще за несколько недель. Гусев то и дело напоминал своим подписчикам, что совсем скоро ему исполниться 29 лет.И вот произошло. День рождение Антона Гусева настало. Брюнет признался, что впервые получил от своих верных фанатов настолько много поздравлений. Как бы то ни было, но больше всего экс-звезду «Дома-2» порадовала его любимая супруга – Виктория Романец.За исключением банальных подарков в виде фирменной футболки, Виктория украсила автомобиль своего возлюбленного воздушными шариками. Стоит отметить, что машина в окружении шаров смотрелась так, словно сама является дорогостоящим сюрпризом.Тем не менее, сам подарок на самом деле находился внутри салона машины. Виктория преподнесла обожаемому супругу в его 29 день рождение полет на вертолете. Вероятней всего, что Романец посчитала лучшим сюрпризом – наслаждение красивыми видами столицы с высоты птичьего полета.Конечно же, что Гусев тут же опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм в сториз хронику с места событий. Правда путешествие воздухом Виктория, как можно наблюдать, подарила и себе лично. Многочисленные недоброжелатели уверены, что Романец решила не тратить понапрасну деньги на муженька и порадовала и себя любимую.Отметим, что перед днем рождением Антон Гусев впервые за долгое время провел день с единственным наследником – 6-летнем Даниэлем.