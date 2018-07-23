Виктория Романец сделала необычный подарок Антону Гусеву на день рождение
Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев отпраздновал свой 29 день рождение.
Несмотря на то, что Антон уже довольно давно покинул прославленную телестройку, за его личной жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день брюнет делится с преданными поклонниками огромнейшим количеством свежих фотографий, видеороликов и сториз, некоторые из которых буквально взрывают Сеть.
Нужно сказать, что о своем дне рождении Антон начал говорить еще за несколько недель. Гусев то и дело напоминал своим подписчикам, что совсем скоро ему исполниться 29 лет.
И вот произошло. День рождение Антона Гусева настало. Брюнет признался, что впервые получил от своих верных фанатов настолько много поздравлений. Как бы то ни было, но больше всего экс-звезду «Дома-2» порадовала его любимая супруга – Виктория Романец.
За исключением банальных подарков в виде фирменной футболки, Виктория украсила автомобиль своего возлюбленного воздушными шариками. Стоит отметить, что машина в окружении шаров смотрелась так, словно сама является дорогостоящим сюрпризом.
Тем не менее, сам подарок на самом деле находился внутри салона машины. Виктория преподнесла обожаемому супругу в его 29 день рождение полет на вертолете. Вероятней всего, что Романец посчитала лучшим сюрпризом – наслаждение красивыми видами столицы с высоты птичьего полета.
Конечно же, что Гусев тут же опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм в сториз хронику с места событий. Правда путешествие воздухом Виктория, как можно наблюдать, подарила и себе лично. Многочисленные недоброжелатели уверены, что Романец решила не тратить понапрасну деньги на муженька и порадовала и себя любимую.
Отметим, что перед днем рождением Антон Гусев впервые за долгое время провел день с единственным наследником – 6-летнем Даниэлем.
«Гусев как всегда! Все сразу в социальные сети выкладывать..прекращай позориться! Всем и так известно, что у тебя ничего нет!», «Как же мне нравиться следить за парой Виктории и Антона. Вы такие красивые! Глаз просто не оторвать!», «Гусеву 29 исполнилось? Ого..я бы и не сказала! Это круто так выглядеть почти в 30 лет!! Поздравляю!», - продолжают писать поклонники и злопыхатели Антона Гусева в Сети.