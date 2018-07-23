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России предрекли еще один чемпионат мира по футболу

Россия прекрасно справилась с обязанностями страны, принимающей Чемпионат мира по футболу, а значит, она могла бы снова провести у себя этот спортивный праздник в ближайшие 20 лет. С таким заявлением выступил экс-вратарь Сборной Мексики Хорхе Кампос.

России предрекли еще один чемпионат мира по футболу

По словам Кампоса, ЧМ-2018 прошел на самом высоком уровне, причем хорошо показали себя не только Москва и Санкт-Петербург, но и другие принимающие города. Россия продемонстрировала свою футбольную сущность, и весь месяц пока шел чемпионат, люди жили футболом.

Спортсмен подчеркнул, что при наличии такой удобной и развитой инфраструктуры Россия легко сможет снова стать хозяйкой очередного мундиаля. Хотя бы в ближайшие два десятка лет.

Надо сказать, что 51-летний Хорхе Кампос считается заслуженным авторитетным футболистом, который за время своей карьеры принимал участие в трех чемпионатах мира. И проведение чемпионата в России ему есть с чем сравнивать.

Напомним, что ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля, его победителем стала Сборная Франции. Второе и третье место достались командам из Хорватии и Бельгии. Мексиканские футболисты дошли только до 1/8 финала, где проиграли бразильцам.
 
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Спорт
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 12:06
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