России предрекли еще один чемпионат мира по футболу

По словам Кампоса, ЧМ-2018 прошел на самом высоком уровне, причем хорошо показали себя не только Москва и Санкт-Петербург, но и другие принимающие города. Россия продемонстрировала свою футбольную сущность, и весь месяц пока шел чемпионат, люди жили футболом.Спортсмен подчеркнул, что при наличии такой удобной и развитой инфраструктуры Россия легко сможет снова стать хозяйкой очередного мундиаля. Хотя бы в ближайшие два десятка лет.Надо сказать, что 51-летний Хорхе Кампос считается заслуженным авторитетным футболистом, который за время своей карьеры принимал участие в трех чемпионатах мира. И проведение чемпионата в России ему есть с чем сравнивать.Напомним, что ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля, его победителем стала Сборная Франции. Второе и третье место достались командам из Хорватии и Бельгии. Мексиканские футболисты дошли только до 1/8 финала, где проиграли бразильцам.