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Помолодевшая Людмила Максакова замечена в Юрмале с мужчиной

Закончился театральный сезон, и актриса Людмила Максакова по традиции отправилась отдыхать в Прибалтику, где была замечена папарацци рядом с интересным мужчиной.

Актриса посетила музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала», а на вопрос журналистов, что за мужчина рядом с ней, просто ушла от ответа.

Помолодевшая Людмила Максакова замечена в Юрмале с мужчиной

Впрочем, коллеги узнали в мужчине главного редактора модного журнала.

«Единственный мой отдых – это короткие поездки на дачу в Юрмалу. Там у нас простой деревенский дом, вокруг тишина и покой, замечательные друзья. А как только возвращаюсь в Москву, сразу впрягаюсь в работу», – рассказала Людмила Максакова в одном из интервью.

Помолодевшая Людмила Максакова замечена в Юрмале с мужчиной

Помимо этого многие отметили, как невероятно помолодела и посвежела Людмила Максакова, а «виновником» такого преображения называют морской воздух Балтики.

Сама актриса недавно заявила своему другу Станиславу Садальскому, что «йоги никогда не называют своего возраста» и ей сейчас «минус семь» лет.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:03
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