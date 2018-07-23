Помолодевшая Людмила Максакова замечена в Юрмале с мужчиной
Закончился театральный сезон, и актриса Людмила Максакова по традиции отправилась отдыхать в Прибалтику, где была замечена папарацци рядом с интересным мужчиной.
Актриса посетила музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала», а на вопрос журналистов, что за мужчина рядом с ней, просто ушла от ответа.
Впрочем, коллеги узнали в мужчине главного редактора модного журнала.
«Единственный мой отдых – это короткие поездки на дачу в Юрмалу. Там у нас простой деревенский дом, вокруг тишина и покой, замечательные друзья. А как только возвращаюсь в Москву, сразу впрягаюсь в работу», – рассказала Людмила Максакова в одном из интервью.
Помимо этого многие отметили, как невероятно помолодела и посвежела Людмила Максакова, а «виновником» такого преображения называют морской воздух Балтики.
Сама актриса недавно заявила своему другу Станиславу Садальскому, что «йоги никогда не называют своего возраста» и ей сейчас «минус семь» лет.