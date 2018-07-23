Помолодевшая Людмила Максакова замечена в Юрмале с мужчиной

Актриса посетила музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала», а на вопрос журналистов, что за мужчина рядом с ней, просто ушла от ответа.Впрочем, коллеги узнали в мужчине главного редактора модного журнала., – рассказала Людмила Максакова в одном из интервью.Помимо этого многие отметили, как невероятно помолодела и посвежела Людмила Максакова, а «виновником» такого преображения называют морской воздух Балтики.Сама актриса недавно заявила своему другу Станиславу Садальскому, что «йоги никогда не называют своего возраста» и ей сейчас «минус семь» лет.