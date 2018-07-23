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Российские ученые разработали усовершенствованные модели новых четвероногих роботов

Российскими учеными начаты работы по созданию моделей четвероногих роботов. Основанием для подобных разработок, послужили специальные заказы сразу от нескольких ведомств.

Основные преимущества конструкций четвероногих роботов, над обычными прототипами, представлены тем, что новые модели будут увереннее находить точки опоры, при этом устойчиво маневрировать по пересеченной местности, ходить они будут по сложным рельефам горных троп, а так же преодолевать крутые лестничные пролеты. При этом служить могут и в качестве военных роботов-разведчиков, и в роли исполнителей перевозчиков, наподобие вьючных животных.
Российские ученые разработали усовершенствованные модели новых четвероногих роботов


Специалистами российского Фонда перспективных исследований (ФПИ), которыми реализована инициатива создания серий таких роботов, руководил Сергей Хурс, ответственный за реализацию проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ.

Как отметил специалист, выпущена уже целая серия, в которую вошли четвероногие роботы, данная разработка носит инициативный характер. В настоящее время, начаты работы по предварительным заказам других ведомств. Так же уточняется, не исключается возможность того, что новая разработка будет выступать в роли «напарника» для широко известного отечественного робота «Федора», созданного по аналогии образцов от Boston Dynamics.
 
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Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:15
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