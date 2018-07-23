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Аномальная жара в Японии побила рекорд за всю истории наблюдений

Япония страдает от аномально высоких температур, которые стали причиной смерти нескольких десятков человек. Накануне был побит рекорд за всю историю метеонаблюдений, о чем сообщает агентство Kyodo.

Аномальная жара в Японии побила рекорд за всю истории наблюдений

Максимально высокая температура была зафиксирована в городе Кумагая, который расположен неподалеку от Токио. Термометры показали 41.1 градус по шкале Цельсия. Предыдущий рекорд принадлежал городу Симанто, где пять лет назад температура поднялась до 41 градуса.

По информации Главного метеоуправления Японии, в столице страны восходящего солнца также был установлен новый температурный рекорд, который составил 40,8 градусов.

Знойная погода в Японии длится вот уже несколько недель. За это время вследствие жары и по причине усугубившихся из-за нее хронических заболеваний погибли более 40 человек. В больницах оказались десятки человек, большинство из которых старики и дети.

Согласно официальной статистике, только в минувшую субботу солнечный удар стал причиной смерти 11 японцев.
 
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Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 17:00
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