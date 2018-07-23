ВЭБ рассматривает проекты «коробочных» медицинских центров

Инициатива "коробочных" медучреждений способна стать типовым решением для многих российских областей, утверждает Цехомский. Стратегия "коробочных" центров позволит улучшить качество жизни местных жителей. Кроме того, возведение подобных проектов позволит запустить промышленность регионов, загрузив мощности предприятий заказами для медицинских учреждений.Сейчас обсуждается вопрос относительно формы собственности, когда "коробочные" здания могут стать государственными или частными предприятиями. Впрочем, как отмечает Цехомский, проектам необходим "хозяин" - это самое главное.