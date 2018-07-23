АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

ВЭБ рассматривает проекты «коробочных» медицинских центров

Первый заместитель председателя ВЭБ Николай Цехомский рассказал РИА Новости о намерениях государственной корпорации рассмотреть проекты по финансированию "коробочных" медцентров. Данные вопросы активно обсуждаются, добавил эксперт.

ВЭБ рассматривает проекты «коробочных» медицинских центров


Инициатива "коробочных" медучреждений способна стать типовым решением для многих российских областей, утверждает Цехомский. Стратегия "коробочных" центров позволит улучшить качество жизни местных жителей. Кроме того, возведение подобных проектов позволит запустить промышленность регионов, загрузив мощности предприятий заказами для медицинских учреждений.

Сейчас обсуждается вопрос относительно формы собственности, когда "коробочные" здания могут стать государственными или частными предприятиями. Впрочем, как отмечает Цехомский, проектам необходим "хозяин" - это самое главное.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аномальная жара в Японии побила рекорд за всю
ВЭБ рассматривает проекты «коробочных»
Эвелину Бледанс на снимке в купальнике перепутали
KIA рассекретила интерьер компактного нового
Китайская компания планирует разработку
Кристина Орбакайте взбесила поклонников полетами
Valve массово блокирует в Steam аккаунты
ПСб начал рефинансирование по программе «Военная
Волочкова удивила снимком за «деревом радости»
В обновленной версии GTA Online появится опять
Полис дополнительной защиты по ОСАГО стал
Эксперты назвали ТОП-5 самых экономичных авто
Виктория Лопырева высказала претензии Николаю
Фанаты «Дома-2» возмущены кадрами для взрослых с
Путин обязал загрузить построенные к ЧМ-2018
На рынке вскоре появится новинка PS4 Pro
Физики научились формировать изображение атома с
Ученые из Новосибирска предрекают Индии развал на
Стас Костюшкин празднует 12 лет супружеской жизни
У загадочной куклы Окику постоянно растут волосы
Президент РПЛ рассказал о пользе ЧМ-2018 для
Подписчики проклинают Ксению Бородину за именной
Эксперт: Уровень футболистов сборных России и
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных
Гоген Солнцев похвастался подтянутой фигурой
Хамовитую и злобную экс-участницу «Дома-2» Алену
Катя Гордон высказалась по поводу оскорблений
Сергей Шнуров пробежал 10 километров в рамках
Honda электрифицирует две трети своих авто к 2030
Виктория Романец сделала необычный подарок Антону
Просмотреть все новости