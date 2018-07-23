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KIA рассекретила интерьер компактного нового кроссовера KIA KX1

Представители KIA обнародовали фото салона нового современного кроссовера KX1, реализации которого должны стартовать через месяц.

KIA рассекретила интерьер компактного нового кроссовера KIA KX1


Экстерьер авто, представляющего собой адаптированную для КНР версию Stonic, рассекретили две недели назад. Из фото видно, что во многом салон новинки оказался не схожим с донором. В частности, авто получило пересмотренную переднюю панель, видоизменённые дефлекторы обдува, рулевое колесо без горизонтальной планки, модернизированный блок управления климат-контролем. Китайский кроссовер внешне отличается оригинальными фарами, модифицированными бамперами. KIA KX1, а также Stonic в плане габаритов является идентичными: в длину 4 100 мм, в ширину 1 735 мм, в высоту 1 533 мм, расстояние между осями -2 570 мм. Новинка оснащается 1,4-литровым бензиновым «атмосферником» на 95 л.с. Тяга на колёса передаётся с помощью АКПП либо 6-скоростной «механики».

Список оснащения версии KIA KX1 включает электропривод люка, систему запуска мотора с кнопки, климат-контроль, камеру заднего вида, до шести подушек безопасности, систему стабилизации. «Топовые» версии похвастаются умным круиз-контролем, функцией предотвращения столкновений. Кроссовер расценивается в районе 100 – 150 тыс юаней.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
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