Китайская компания планирует разработку «секс-клонов» по образам реальных людей
Компания DS Doll планирует заняться новым направлением в создании «секс-клонов», которые будут представлять собой идеальную копию человека. Цель китайской фирмы – улучшить доступные возможности в направлении производства кукол, которые предназначены для использования в интимных целях.
Производителями намечены индивидуальные подходы по целенаправленному созданию продукта. Благодаря чему, потребитель будет получать товар, в соответствии со своими вкусами и предпочтениями. Для воплощения идеи, разработчики DS Doll используют возможности новейшего инновационного программного обеспечения, включая 3D-печать, а так же возможности 3-мерного сканера.
Технология позволит разработчикам сканировать реального человека, а затем создать его «секс-копию». Как отметили специалисты компании, технологии предстоит завоевать огромную популярность в ближайшее время. Актуальность подхода выражается точностью возможного воспроизведения, заявили эксперты.