Китайская компания планирует разработку «секс-клонов» по образам реальных людей

Производителями намечены индивидуальные подходы по целенаправленному созданию продукта. Благодаря чему, потребитель будет получать товар, в соответствии со своими вкусами и предпочтениями. Для воплощения идеи, разработчики DS Doll используют возможности новейшего инновационного программного обеспечения, включая 3D-печать, а так же возможности 3-мерного сканера.Технология позволит разработчикам сканировать реального человека, а затем создать его «секс-копию». Как отметили специалисты компании, технологии предстоит завоевать огромную популярность в ближайшее время. Актуальность подхода выражается точностью возможного воспроизведения, заявили эксперты.