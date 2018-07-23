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Китайская компания планирует разработку «секс-клонов» по образам реальных людей

Компания DS Doll планирует заняться новым направлением в создании «секс-клонов», которые будут представлять собой идеальную копию человека. Цель китайской фирмы – улучшить доступные возможности в направлении производства кукол, которые предназначены для использования в интимных целях.

Производителями намечены индивидуальные подходы по целенаправленному созданию продукта. Благодаря чему, потребитель будет получать товар, в соответствии со своими вкусами и предпочтениями. Для воплощения идеи, разработчики DS Doll используют возможности новейшего инновационного программного обеспечения, включая 3D-печать, а так же возможности 3-мерного сканера.
Китайская компания планирует разработку «секс-клонов» по образам реальных людей


Технология позволит разработчикам сканировать реального человека, а затем создать его «секс-копию». Как отметили специалисты компании, технологии предстоит завоевать огромную популярность в ближайшее время. Актуальность подхода выражается точностью возможного воспроизведения, заявили эксперты.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:15
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