Полис дополнительной защиты по ОСАГО стал дефицитом

Приобрести полис ДОСАГО достаточно сложно, когда крупные игроки страхового рынка стали реализовывать данную услугу только в комплексе с КАСКО и только при покупке нового автомобиля из салона. Некоторые компании полностью отказались от продажи полисов ДОСАГО. Уровень реализованных полисов ДОСАГО падает с каждым годом, о чем говорит статистика ЦБ РФ.В первом квартале текущего года число купленных полисов ДОСАГО вновь сократилось на 17 тыс. единиц. При этом цена на данную услугу росла, хотя страховые корпорации все же сочли полис ДОСАГО убыточным, когда в 2017 году страховщики продали ДОСАГО на 3,3 млрд руб., выплатив по договорам 3 млрд. Эксперты не смогли назвать критерии, позволившие бы полису вновь стать интересным для продажи.