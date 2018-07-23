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Valve массово блокирует в Steam аккаунты пользователей

Система Valve Anti-Cheat, которая борется с читами, 19 июля установила рекорд по блокировке. Она закрыла доступ к игровому популярному сервису свыше 61 000 пользователей.

Valve массово блокирует в Steam аккаунты пользователей


Игровой популярный сервис Steam, который принадлежит компании Valve, осуществляет работу уже приблизительно десять лет. В свою очередь администрация сайта всегда довольно пристально следила, чтобы потенциальные нарушители правил были наказаны. На сегодняшний день распространилась информация, что Valve массово осуществляет блокировку аккаунтов пользователей. Между тем последнее количество банов смогло побить мировой рекорд. Разработчиками компании было запущено 3 000 процессоров, которые смогут помочь обнаруживать потенциальных пользователей, которые мешают другим игрокам играть.

Стоит отметить, что использование в мультиплеере читов онлайн является главной причиной, по которой могут заблокировать аккаунт. Counter-Strike: Global Offensive смогла стать самой популярной игрой среди читеров, а также мошенников, обманывающих геймеров на игровые предметы.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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