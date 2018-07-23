АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Ольга Бузова показала помолвочное кольцо на безымянном пальце

Женское одиночество Ольги Бузовой уже давно стало «притчей во языцех», однако вскоре ее судьба может сделать крутой вираж, о чем свидетельствует кольцо на безымянном пальце знаменитости.

Поклонники ведущей «Дом-2» разглядели на одном из фото, что руку красавицы теперь украшает кольцо, которое многие фанаты приняли за помолвочное.

Ольга Бузова показала помолвочное кольцо на безымянном пальце

«Я на любимой работе», - подписала публикацию Ольга, предоставив подписчикам пищу для размышлений.

Сама артистка не озвучивает изменения в своей личной жизни, но заверяет, что с тех пор как Ольга разошлась с Дмитрием Тарасовым, в ее жизни не было любимого мужчины.

Ольга Бузова показала помолвочное кольцо на безымянном пальце

Тем не менее, сейчас певица открыта для любовных отношений и даже решилась на участие в шоу «Замуж за Бузову», в котором за ее сердце будут бороться интересные и состоятельное мужчины.

В качестве претендентов на благосклонность Бузовой оказались даже миллионер Евгений Назаров, а также предприниматель Денис Лебедев.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Honda электрифицирует две трети своих авто к 2030
Виктория Романец сделала необычный подарок Антону
России предрекли еще один чемпионат мира по
Помолодевшая Людмила Максакова замечена в Юрмале
Специалисты не рекомендуют кофеин в качестве
ВMW M планирует электрифицировать все свои модели
Филипп Киркоров заинтриговал намёком на
Станислав Садальский уличил Аллу Пугачеву во лжи
Ольга Бузова показала помолвочное кольцо на
Серый НЛО попал на камеру в рамках запуска ракеты
Автоэксперты составили ТОП-5 автомобилей, внесших
«Глаз косит, чужие зубы»: Ольгу Бузову высмеяли
Дана Борисова предложила Анастасии Волочковой
Актриса Мария Шумакова ради эксперимента
Бритые ноги Дмитрия Тарасова взбудоражили
Опубликованы первые снимки предсерийного образца
Audi в видеотизере анонсировала мировой дебют
Изобретатель из Великобритании разработал новую
В романтическое свидание Романа Гриценко и Ирины
«Счастливы вместе»: самые крепкие брачные союзы
Ученые нашли применение золотым наночастицам в
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для
Рустам Солнцев готов помочь Дмитрию Тарасову
Настя Каменских удивила фанатов снимком в
Регина Тодоренко рассказала о своём методе
Пророк Иоганн из Иерусалима точно описал все
Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева
Google внедряет новую функцию для Android с целью
Эксперты считают отдых в Тунисе опасным для
«Совсем на мужика похожа стала: фанаты советуют
Просмотреть все новости