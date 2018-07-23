Ольга Бузова показала помолвочное кольцо на безымянном пальце
Женское одиночество Ольги Бузовой уже давно стало «притчей во языцех», однако вскоре ее судьба может сделать крутой вираж, о чем свидетельствует кольцо на безымянном пальце знаменитости.
Поклонники ведущей «Дом-2» разглядели на одном из фото, что руку красавицы теперь украшает кольцо, которое многие фанаты приняли за помолвочное.
«Я на любимой работе», - подписала публикацию Ольга, предоставив подписчикам пищу для размышлений.
Сама артистка не озвучивает изменения в своей личной жизни, но заверяет, что с тех пор как Ольга разошлась с Дмитрием Тарасовым, в ее жизни не было любимого мужчины.
Тем не менее, сейчас певица открыта для любовных отношений и даже решилась на участие в шоу «Замуж за Бузову», в котором за ее сердце будут бороться интересные и состоятельное мужчины.
В качестве претендентов на благосклонность Бузовой оказались даже миллионер Евгений Назаров, а также предприниматель Денис Лебедев.
Поклонники ведущей «Дом-2» разглядели на одном из фото, что руку красавицы теперь украшает кольцо, которое многие фанаты приняли за помолвочное.
«Я на любимой работе», - подписала публикацию Ольга, предоставив подписчикам пищу для размышлений.
Сама артистка не озвучивает изменения в своей личной жизни, но заверяет, что с тех пор как Ольга разошлась с Дмитрием Тарасовым, в ее жизни не было любимого мужчины.
Тем не менее, сейчас певица открыта для любовных отношений и даже решилась на участие в шоу «Замуж за Бузову», в котором за ее сердце будут бороться интересные и состоятельное мужчины.
В качестве претендентов на благосклонность Бузовой оказались даже миллионер Евгений Назаров, а также предприниматель Денис Лебедев.