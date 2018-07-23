Волочкова удивила снимком за «деревом радости»

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Июл 2018 в 12:07 PDT

Многие подписчики Анастасии Волочковой отметили, что новый стиль балерины пришёлся им по душе. В комментариях поклонники отметили, что прятки танцовщице больше подходят, чем шпагаты. Однако следом за этими фотографиями Анастасия Волочкова выложила снимок с очередным «фирменным» шпагатом, отключив при этом комментарии.Отмечается, что на страницу Анастасии Волочковой в Instagram подписаны более 840 тысяч пользователей. Однако под фотографией, где она запечатлена за деревом возле гостиницы оценили всего лишь 7,1 тысячи фолловёров.