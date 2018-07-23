Волочкова удивила снимком за «деревом радости»

Накануне Анастасия Волочкова в своём Instagram-аккаунте опубликовала несколько снимков, судя по которым, подписчики пришли к выводу, что балерина играет в прятки. На одной из фотографий звезда стоит за «деревом радости», а на второй она полностью уместилась в подвесном кресле, выглядывая из него.
Многие подписчики Анастасии Волочковой отметили, что новый стиль балерины пришёлся им по душе. В комментариях поклонники отметили, что прятки танцовщице больше подходят, чем шпагаты. Однако следом за этими фотографиями Анастасия Волочкова выложила снимок с очередным «фирменным» шпагатом, отключив при этом комментарии.
Отмечается, что на страницу Анастасии Волочковой в Instagram подписаны более 840 тысяч пользователей. Однако под фотографией, где она запечатлена за деревом возле гостиницы оценили всего лишь 7,1 тысячи фолловёров.