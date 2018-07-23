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Эксперты назвали ТОП-5 самых экономичных авто 2018 года

Специалисты анонсировали пятёрку ТОП самых экономичных авто текущего года. На первом месте расположилась Toyota Yaris iA с ценой в 16 000 долларов.

Эксперты назвали ТОП-5 самых экономичных авто 2018 года


Авто похвастается широким набором современных систем безопасности, мультимедийным комплексом с семидюймовым экраном. Полуторалитровый 7,8-литровый мотор в городском цикле на 100 км расходует на трассе 6,0 литров топлива. Второе место заняла Hyundai Elantra Eco, с ценой в 20 000 долларов. Авто оснащается 1,4-литровым двигателем на 128 л.с. Машина на шоссе потребляет 5,9 л, а в городе 7,4 л топлива. На третьем месте оказался Honda Fit за 16 500 долларов. Под капотом авто установлен пятнадцатилитровый мотор, который расходует в смешанном цикле 5 л топлива.

В пятёрке ТОП дальше размещается Toyota Camry за 26 000 долларов. 2,5-литровый мотор авто с 8-ступенчатой АКПП в смешанном цикле потребляет 8,3 л топлива. Рейтинг самых экономичных машин 2018 года замыкает Mitsubishi Mirage. Версия на рынке предлагается от 15 000 долларов, оснащается 1,2-литровым двигателем на 78 л.с. При этом расход топлива на 100 км пробега составляет 4,2 литра.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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