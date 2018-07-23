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Виктория Лопырева высказала претензии Николаю Баскову

Виктория Лопырёва рассказала о том, что она устала от тех отношений, которые у них складываются с Николаем Басковым. Модель заявила, что ей нужна безусловная любовь и полная свобода.

Виктория Лопырева высказала претензии Николаю Баскову


Виктория Лопырёва свои претензии разместила в социальной сети Instagram. При этом модель осознаёт, что подобного добиться ей будет нелегко. Подписчики поддержали Викторию Лопырёву, отметив, что тоже мечтают о такой любви, но многие сомневаются по поводу подобных отношений между влюблёнными в реальности.

Также поклонники отметили, что Николай Басков прочитав послание, которое ему адресовали, поймёт, какие претензии имеет к нему избранница. При этом Викторию Лопырёву похвалили за уверенность и понимание того, чего она именно хочет. В то же время фанатам понравилось, что модель напрямую заявляет о своих желаниях.

Некоторым фолловёрам показалось, что внешность Виктории Лопырёвой на фотоснимке, чем-то напоминает образ популярной певицы Светланы Лободы. За короткое время публикация модели набрала более 50 000 «лайков».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:45
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