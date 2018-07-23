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Путин обязал загрузить построенные к ЧМ-2018 стадионы

Глава российского государства Владимир Путин, проведя специальное совещание организационного комитета "Россия-2018" и Совета по развитию отечественного спорта, призвал обеспечить полную загрузку возведенной к мундиалю инфраструктуры, особенно стадионов. Спортивная тенденция должна оставаться на первом месте, подчеркнул глава Кремля.

Путин обязал загрузить построенные к ЧМ-2018 стадионы


На совещании Путин выразил благодарность тем, кто организовал и провел ЧМ-2018. Средства для эффективного использования футбольных стадионов будут заложены в скорректированном бюджете на 2018 год, а также некоторые мероприятия найдут отражение в финансовых планах на следующие 3 года.

Федеральный центр планирует поддерживать проекты по использованию наследия ЧМ-2018 примерно 5 лет, однако все программы должны обеспечить развитие города. Впоследствии все возведенные к мундиалю объекты должны быть переведены из федеральной собственности в муниципальную, пишут "Известия".
 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:30
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