Путин обязал загрузить построенные к ЧМ-2018 стадионы

На совещании Путин выразил благодарность тем, кто организовал и провел ЧМ-2018. Средства для эффективного использования футбольных стадионов будут заложены в скорректированном бюджете на 2018 год, а также некоторые мероприятия найдут отражение в финансовых планах на следующие 3 года.Федеральный центр планирует поддерживать проекты по использованию наследия ЧМ-2018 примерно 5 лет, однако все программы должны обеспечить развитие города. Впоследствии все возведенные к мундиалю объекты должны быть переведены из федеральной собственности в муниципальную, пишут "Известия".