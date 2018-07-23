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«Глаз косит, чужие зубы»: Ольгу Бузову высмеяли за фото без макияжа

Певица и популярная ведущая «Дом-2» Ольга Бузова очередной раз стала объектом для насмешек хейтеров, после того как опубликовала в «сториз» видео из гримерки.

Ольга Бузова без стеснения публикует в своем Instagram снимки и ролики без макияжа.

«Глаз косит, чужие зубы»: Ольгу Бузову высмеяли за фото без макияжа

В очередном видео знаменитость предстала во время подготовки к съемкам, что совсем не понравилось подписчикам Ольги.

Хейтеры пытались вразумить Бузову, что без килограммов грима она выглядит «голой».

«Глаз косит, чужие зубы»: Ольгу Бузову высмеяли за фото без макияжа

«Сплошной позор! тебя же дети смотрят!», «искусственные губы, «чужие» зубы и излишне пушистые брови», «Оля!!! да у тебя же глаз косит!», – перечисляли злопыхатели изъяны звезды телестройки.

Днако преданные поклонники привыкли не замечать какие-либо недостатки у своего кумира и потому считают, что она в любом виде прекрасна.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:33
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