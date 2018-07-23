«Глаз косит, чужие зубы»: Ольгу Бузову высмеяли за фото без макияжа

Ольга Бузова без стеснения публикует в своем Instagram снимки и ролики без макияжа.В очередном видео знаменитость предстала во время подготовки к съемкам, что совсем не понравилось подписчикам Ольги.Хейтеры пытались вразумить Бузову, что без килограммов грима она выглядит «голой»., – перечисляли злопыхатели изъяны звезды телестройки.Днако преданные поклонники привыкли не замечать какие-либо недостатки у своего кумира и потому считают, что она в любом виде прекрасна.