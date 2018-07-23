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На рынке вскоре появится новинка PS4 Pro

В рамках проходящего San Diego Comic-Con 2018 успели уже анонсировать множество различных современных новинок. При этом одной из данных новинок стала PS4 Pro.

На рынке вскоре появится новинка PS4 Pro


Представителями компании Sony была показана новая версия приставки, которую приурочили к выходу новой игрушки про человека-паука. В свою очередь консоль, а также геймпад являются окрашенными в красную расцветку. На консоли имеет место логотип новой игры. Комплект включает консоль, саму игру, DLC City That Never Sleeps. Стоит отметить, что предзаказ ограниченного издания возможен для пользователей на Amazon. Консоль в странах Содружества Независимых Государств появится седьмого сентября.


Такого рода новинка будет примерно расцениваться в 25 000 российских рублей. Внутренний накопитель вмещает 1 терабайт памяти. Sony перед анонсом сообщила, что уменьшит навсегда цены на вышедшие уже AAA проекты. При этом многие из них будут включены в ежемесячную подписку.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:15
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