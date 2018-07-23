Бритые ноги Дмитрия Тарасова взбудоражили поклонников

Футболист опубликовал фотографию, где позирует с новорожденной дочкой на руках, но центром экспозиции стали не отец и дочь, а бритые ноги спортсмена, щедро украшенные шрамами.Хетйеры буквально «заплевали» «мимишное» фото и стали выдвигать самые невероятные версии, зачем Тарасов бреет ноги., - острили злопыхатели на счет ног известного футболиста.Впрочем, настоящие фанаты Дмитрия отметили, насколько счастлив и рад отец появлению в своей жизни второй дочери.