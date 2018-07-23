Физики научились формировать изображение атома с высоким разрешением

Ученые занимаются съемкой атомов уже 50 лет, используя при этом аппаратуру приближения, только последние полученные снимки не имеют аналогов по качеству разрешения. Физиками впервые задействована специальная техника, использовать которую удалось в прошлом году. Представлена она устройством, заменяющим систему сложных деталей, фокусирующих входящие электроны.Конструкция устройства состоит из квадратной матрицы с заданным количеством пикселей, обладающих высоким уровнем чувствительности. Создавая аппарата, специалисты учитывали возможные углы снимков пикселей, для постройки верной системы координат. На основании полученных при расчетах данных, учеными определено оптимальное расстояние, которое позволяет формировать точные и четкие изображения.