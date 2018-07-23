Президент РПЛ рассказал о пользе ЧМ-2018 для российского спорта

Домашний мундиаль благотворно сказался на российском спорте, когда у молодого поколения, а также представителей власти появился интерес к отечественному футболу. Болельщики, в том числе подростки и дети, стали посещать стадионы, что важно для формирования здорового подрастающего поколения. Кроме того, подобный турнир придаст импульс к развитию отечественного спорта, считает Прядкин.Сборная России продемонстрировала прекрасный результат, несмотря на моральную и физическую усталость. Однако ЧМ-2018 был прекрасно организован и прошел просто превосходно. Прядкин особо отметил, что прошедший турнир доказал, что и у России есть своя команда, у которой присутствует характер.