Президент РПЛ рассказал о пользе ЧМ-2018 для российского спорта
Президент РПЛ и вице-президент РФС Сергей Прядкин в интервью газете "Известия" рассказал о пользе ЧМ-2018 для российского спорта, когда молодое поколение заинтересовалось футболом, а болельщики потянулись на стадионы.
Домашний мундиаль благотворно сказался на российском спорте, когда у молодого поколения, а также представителей власти появился интерес к отечественному футболу. Болельщики, в том числе подростки и дети, стали посещать стадионы, что важно для формирования здорового подрастающего поколения. Кроме того, подобный турнир придаст импульс к развитию отечественного спорта, считает Прядкин.
Сборная России продемонстрировала прекрасный результат, несмотря на моральную и физическую усталость. Однако ЧМ-2018 был прекрасно организован и прошел просто превосходно. Прядкин особо отметил, что прошедший турнир доказал, что и у России есть своя команда, у которой присутствует характер.