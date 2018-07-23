Эксперт: Уровень футболистов сборных России и Хорватии примерно одинаков
Российский эксперт в области футбола Юрий Красножан сравнил уровень сборных России и Хорватии, отметив, что мастерство игроков национальной команды и балканской дружины примерно одинаково. Слова специалиста передает портал «Столица С».
Красножан подчеркивает, что после успешного выступления российской команды по футболу многие отечественные футболисты получат шанс попробовать свои силы в зарубежных чемпионатах. Данную возможность непременно нужно использовать, считает российский тренер, который хотел бы увидеть Артема Дзюбу, Александра Головина или Илью Кутепова в европейских грандах.
Что касается хорватской сборной, то там выступают такие же футболисты, как и в российской команде. Однако хорваты в своем большинстве задействованы в лучших клубах Испании. Российские футболисты им не уступают по качеству продемонстрированного футбола, поэтому нужно обязательно пробовать свои силы за пределами страны.