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Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных автомобилей европейских марок в России

Эксперты назвали пятёрку ТОП самых популярных транспортных средств европейских марок в Российской Федерации. Первое место в рейтинге занимает версия Volkswagen Polo, проданная в текущем году в количестве 26 966 единиц (плюс 24,2 процента).

Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных автомобилей европейских марок в России


Volkswagen Polo можно приобрести за 600 000 рублей. Потом следует версия Renault Duster (21 290 автомобилей; плюс 7,5 процента). Стоимость данного транспортного средства составляет 689 000 российских рублей. Третье место занял чешский автомобиль версии Skoda Rapid (16 954 авто; плюс 21,7 процента). В базовой комплектации авто можно курить за 646 000 рублей. На четвёртом месте разместился седан Renault Logan. Отечественные дилеры смогли продать 16 119 авто Renault Logan. Это на 20,9 процента больше в сравнении с прошлым годом.

Последнее место заняла модель Renault Sandero (15 781 авто; плюс 17,1 процента). Расценки на данное авто и на предыдущий седан начинаются от 544 000 российских рублей.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:00
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