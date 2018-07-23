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Катя Гордон высказалась по поводу оскорблений Земфиры в сторону Монеточки и Гречки

Популярная право-защитница Катя Гордон приняла решение высказаться касательно недавнего оскорбления Земфиры в сторону молодых певиц Гречки и Монеточки. По ее мнению, подобные поступки могут причинить боль или сломать начинающих артисток.

Катя Гордон высказалась по поводу оскорблений Земфиры в сторону Монеточки и Гречки


Катя Гордон заявила, что у Земфиры нет права оскорблять начинающих певиц, потому что в свое время ее не осуждали Агузарова или Пугачева, хоть первые песни и внешний вид уроженки Уфы у публики не вызывали восторга. Пост Гордон в течение восьми часов собрал около 1,5 тысяч лайков и свыше 165 комментариев от подписчиков. Большинство фолловеров согласились с автором сообщения относительно заявления Земфиры. Они сообщили, что от сказанного певицей испытали шок.

Катя Гордон высказалась по поводу оскорблений Земфиры в сторону Монеточки и Гречки


Однако другие фанаты заступились за своего кумира, который обладает огромным опытом, а также имеет полное право кого угодно критиковать. Некоторые поклонники заявили, что всему виной спад популярности Земфиры на фоне успеха начинающих певиц.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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