Катя Гордон высказалась по поводу оскорблений Земфиры в сторону Монеточки и Гречки

Катя Гордон заявила, что у Земфиры нет права оскорблять начинающих певиц, потому что в свое время ее не осуждали Агузарова или Пугачева, хоть первые песни и внешний вид уроженки Уфы у публики не вызывали восторга. Пост Гордон в течение восьми часов собрал около 1,5 тысяч лайков и свыше 165 комментариев от подписчиков. Большинство фолловеров согласились с автором сообщения относительно заявления Земфиры. Они сообщили, что от сказанного певицей испытали шок.Однако другие фанаты заступились за своего кумира, который обладает огромным опытом, а также имеет полное право кого угодно критиковать. Некоторые поклонники заявили, что всему виной спад популярности Земфиры на фоне успеха начинающих певиц.