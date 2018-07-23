АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Сергей Шнуров пробежал 10 километров в рамках марафона «Белые ночи»

В Санкт-Петербурге прошел марафон «Белые ночи», где участвовало более одиннадцати тысяч человек из шестидесяти государств. В данном состязании участвовал Сергей Шнуров - фронтмен музыкального коллектива «Ленинград».

Сергей Шнуров пробежал 10 километров в рамках марафона «Белые ночи»


В марафоне было в две дистанции – на 10 км и 42 км. Шнуров решил, что его физическая подготовка не позволит осилить вторую дистанцию, однако с первой она сможет справиться. Певец пробежал 10 км по центру Санкт-Петербурга. Об этом исполнитель песен сообщил фанатам в своем микроблоге Instagram. Музыкант обнародовал в Сети фото в спортивной форме, держа во рту сигарету.

Сергей Шнуров пробежал 10 километров в рамках марафона «Белые ночи»


Поклонники удивились, как Сергею, при его образе жизни, вообще хватило сил пробежать десятикилометровую дистанцию. Невзирая не вредные привычки, артист старается поддерживать свою физическую норму. Фолловеры, глядя на публикацию с сигаретой, назвали Лидера коллектива «Ленинград» «проклятием Минздрава». Однако Шнуров на эти слова ни как не отреагировал.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Физики научились формировать изображение атома с
Ученые из Новосибирска предрекают Индии развал на
Стас Костюшкин празднует 12 лет супружеской жизни
У загадочной куклы Окику постоянно растут волосы
Президент РПЛ рассказал о пользе ЧМ-2018 для
Подписчики проклинают Ксению Бородину за именной
Эксперт: Уровень футболистов сборных России и
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных
Гоген Солнцев похвастался подтянутой фигурой
Хамовитую и злобную экс-участницу «Дома-2» Алену
Катя Гордон высказалась по поводу оскорблений
Сергей Шнуров пробежал 10 километров в рамках
Honda электрифицирует две трети своих авто к 2030
Виктория Романец сделала необычный подарок Антону
России предрекли еще один чемпионат мира по
Помолодевшая Людмила Максакова замечена в Юрмале
Специалисты не рекомендуют кофеин в качестве
ВMW M планирует электрифицировать все свои модели
Филипп Киркоров заинтриговал намёком на
Станислав Садальский уличил Аллу Пугачеву во лжи
Ольга Бузова показала помолвочное кольцо на
Серый НЛО попал на камеру в рамках запуска ракеты
Автоэксперты составили ТОП-5 автомобилей, внесших
«Глаз косит, чужие зубы»: Ольгу Бузову высмеяли
Дана Борисова предложила Анастасии Волочковой
Актриса Мария Шумакова ради эксперимента
Бритые ноги Дмитрия Тарасова взбудоражили
Опубликованы первые снимки предсерийного образца
Audi в видеотизере анонсировала мировой дебют
Изобретатель из Великобритании разработал новую
Просмотреть все новости