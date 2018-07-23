Сергей Шнуров пробежал 10 километров в рамках марафона «Белые ночи»

В марафоне было в две дистанции – на 10 км и 42 км. Шнуров решил, что его физическая подготовка не позволит осилить вторую дистанцию, однако с первой она сможет справиться. Певец пробежал 10 км по центру Санкт-Петербурга. Об этом исполнитель песен сообщил фанатам в своем микроблоге Instagram. Музыкант обнародовал в Сети фото в спортивной форме, держа во рту сигарету.Поклонники удивились, как Сергею, при его образе жизни, вообще хватило сил пробежать десятикилометровую дистанцию. Невзирая не вредные привычки, артист старается поддерживать свою физическую норму. Фолловеры, глядя на публикацию с сигаретой, назвали Лидера коллектива «Ленинград» «проклятием Минздрава». Однако Шнуров на эти слова ни как не отреагировал.