В романтическое свидание Романа Гриценко и Ирины Пинчук влезла Ольга Бузова

Напомним, что покинуть Периметр Роман мог только с согласия Ольги Бузовой, что доставило парню некоторый дискомфорт.Однако это были только «цветочки». Когда Роман и Ирина оказались в ночном клубе, вскоре туда «случайно» прибыла и знаменитая ведущая.Поначалу и Роман и Ирина были уверены, что все был подстроено специально, но позже Пинчук изменила свое мнение.Девушка встала на защиту Бузовой и заверила всех, что Ольга является завсегдатаем заведения и ее появление там не редкость.Впрочем, как раз Ирину появление Бузовой в клубе не расстроило, ведь она пришла на дружескую вечеринку, а не на любовное свидание. Однако пользователи считают, что Ольге Бузовой удалось испортить парочке рандеву.