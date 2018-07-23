В романтическое свидание Романа Гриценко и Ирины Пинчук влезла Ольга Бузова
Участники реалити-шоу «Дом-2» роман Гриценко и Ирина Пинчук решили устроить свидание в одном из ночных клубов, однако появление там Ольги Бузовой лишило встречу романтического флера.
Напомним, что покинуть Периметр Роман мог только с согласия Ольги Бузовой, что доставило парню некоторый дискомфорт.
Однако это были только «цветочки». Когда Роман и Ирина оказались в ночном клубе, вскоре туда «случайно» прибыла и знаменитая ведущая.
Поначалу и Роман и Ирина были уверены, что все был подстроено специально, но позже Пинчук изменила свое мнение.
Девушка встала на защиту Бузовой и заверила всех, что Ольга является завсегдатаем заведения и ее появление там не редкость.
Впрочем, как раз Ирину появление Бузовой в клубе не расстроило, ведь она пришла на дружескую вечеринку, а не на любовное свидание. Однако пользователи считают, что Ольге Бузовой удалось испортить парочке рандеву.
Напомним, что покинуть Периметр Роман мог только с согласия Ольги Бузовой, что доставило парню некоторый дискомфорт.
Однако это были только «цветочки». Когда Роман и Ирина оказались в ночном клубе, вскоре туда «случайно» прибыла и знаменитая ведущая.
Поначалу и Роман и Ирина были уверены, что все был подстроено специально, но позже Пинчук изменила свое мнение.
Девушка встала на защиту Бузовой и заверила всех, что Ольга является завсегдатаем заведения и ее появление там не редкость.
Впрочем, как раз Ирину появление Бузовой в клубе не расстроило, ведь она пришла на дружескую вечеринку, а не на любовное свидание. Однако пользователи считают, что Ольге Бузовой удалось испортить парочке рандеву.