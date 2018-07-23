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В романтическое свидание Романа Гриценко и Ирины Пинчук влезла Ольга Бузова

Участники реалити-шоу «Дом-2» роман Гриценко и Ирина Пинчук решили устроить свидание в одном из ночных клубов, однако появление там Ольги Бузовой лишило встречу романтического флера.

Напомним, что покинуть Периметр Роман мог только с согласия Ольги Бузовой, что доставило парню некоторый дискомфорт.

В романтическое свидание Романа Гриценко и Ирины Пинчук влезла Ольга Бузова

Однако это были только «цветочки». Когда Роман и Ирина оказались в ночном клубе, вскоре туда «случайно» прибыла и знаменитая ведущая.

Поначалу и Роман и Ирина были уверены, что все был подстроено специально, но позже Пинчук изменила свое мнение.

В романтическое свидание Романа Гриценко и Ирины Пинчук влезла Ольга Бузова

Девушка встала на защиту Бузовой и заверила всех, что Ольга является завсегдатаем заведения и ее появление там не редкость.

В романтическое свидание Романа Гриценко и Ирины Пинчук влезла Ольга Бузова

Впрочем, как раз Ирину появление Бузовой в клубе не расстроило, ведь она пришла на дружескую вечеринку, а не на любовное свидание. Однако пользователи считают, что Ольге Бузовой удалось испортить парочке рандеву.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:24
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