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Honda электрифицирует две трети своих авто к 2030 году

Многие автопроизводители в последнее время задумываются про электрификацию своих моделей. Марка Honda также панирует выпустить к концу будущего десятилетия около 70 процентов электрических версий.

Honda электрифицирует две трети своих авто к 2030 году


Honda заключила с General Motors двухстороннее соглашение, в рамках которого автопроизводителями будут разрабатываться аккумуляторы новой генерации. Японский автобренд для каждого своего автомобиля собирается создать гибридную либо полностью электрическую версию. Первым авто, выпущенным по новой стратегии, является Clarity PHEV. Данная версия получила гибридную инновационную установку, которую самостоятельно разработали специалисты Honda. Новая версия работает в трёх режимах, а именно EV, Hybrid Drive, Engine Drive. При этом запас хода в смешанном режиме на электротяге составляет 114,6 км. Новое авто имеет особую систему зарядки, включающую стандартный разъём заряда от электросети, разъём для быстрой зарядки. При этом последний обеспечивает восполнение запаса батареи до 80 процентов за 30-50 мин.

У авто имеет место выходная зарядка, обеспечивающая подключение оборудования, позволяя ей при необходимости являться временным источником электроэнергии. Honda не планирует поставлять в РФ гибридные версии.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:15
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