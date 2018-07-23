«Счастливы вместе»: самые крепкие брачные союзы «Дома-2»

Самой знаменитой и крепкой семейной парой телестройки являются, конечно, Дарья и Сергей Пынзарь, которые поженились еще в 2011 году и на сегодняшний день воспитывают уже двух сыновей.Даша и Сергей уже давно покинули телестройку, но, тем не менее, не утрачивают своей популярности среди поклонников «Дом-2».Удивили в свое время фанатов проекта его бывший гендиректор Алексей Михайловский и экс-участница Наталья Варвина. Из-за большой разницы в возрасте, 13 лет, им пророчили быстрое расставание, однако супруги вместе с 2011 года и по сей день. Пара утверждает, что счастлива и даже подумывает о продолжении рода.Тата Абрамсон пришла на проект весной 2015 года и какое-то время не могла построить отношений с противоположным полом. Однако встретив Валерия Блюменкранца, ее судьба сделала долгожданный поворот. Отношения Таты и Валерия нельзя назвать идеальными, но супругов сплотила безмерная любовь к общей дочери Беатрис, которая родилась в июле 2017 года.