Стас Костюшкин празднует 12 лет супружеской жизни

Костюшкин и его супруга Юля накануне отпраздновали никелевую свадьбу. Исполнитель песен решил обрадовать подписчиков и обнародовал фото двенадцатилетней давности. На данном снимке молодые влюбленные запечатлены в свадебных нарядах. Пост в течение восемнадцати часов сумел собрать более 26 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 450 комментариев. Любители творчества Костюшкина просто в восторге от снимка и новости. Фанаты написали множество комплиментов в адрес счастливых супругов, которым удалось сохранить взаимопонимание и гармонию по сравнению с иными звездными семьями. Многие поклонники не узнали Юлю Костюшкину, восприняв ее за другую девушку.Жена Стаса тоже поделилась новостью о данном событии, разместив в «сториз» снимки, а также поздравила своего любимого супруга с никелевой «сваБдей».