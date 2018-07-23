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Стас Костюшкин празднует 12 лет супружеской жизни

Известный певец Стас Костюшкин похвастался перед поклонниками радостным событием. Артист отметил, что не подозревал, как любовь может изменить двух людей.

Стас Костюшкин празднует 12 лет супружеской жизни


Костюшкин и его супруга Юля накануне отпраздновали никелевую свадьбу. Исполнитель песен решил обрадовать подписчиков и обнародовал фото двенадцатилетней давности. На данном снимке молодые влюбленные запечатлены в свадебных нарядах. Пост в течение восемнадцати часов сумел собрать более 26 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 450 комментариев. Любители творчества Костюшкина просто в восторге от снимка и новости. Фанаты написали множество комплиментов в адрес счастливых супругов, которым удалось сохранить взаимопонимание и гармонию по сравнению с иными звездными семьями. Многие поклонники не узнали Юлю Костюшкину, восприняв ее за другую девушку.

Стас Костюшкин празднует 12 лет супружеской жизни


Жена Стаса тоже поделилась новостью о данном событии, разместив в «сториз» снимки, а также поздравила своего любимого супруга с никелевой «сваБдей».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
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