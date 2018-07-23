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Специалисты не рекомендуют кофеин в качестве средства для похудения

Согласно заявлениям диетологов, а так же некоторых других экспертов, кофе может способствовать снижению веса человека, благодаря возможности подавления аппетита и ускорения метаболизма в организме. Есть и другое мнение, основанное на последних исследованиях, которое утверждает – влияние кофеина на похудение преувеличенно.

К экспериментам привлекли 50 добровольцев, возрастом от 18 до 50 лет. Были выделены три группы, первая пила напиток с содержанием 120-ти грамм кофеина, вторая - 240 г, а в третья получала плацебо. Участники не знали потребляемую ими составляющую часть кофе. Поле выполнения всех условий, у участников была возможность позавтракать, при этом есть можно было все, без ограничений. Они записывали свой рацион, который выбрали на оставшуюся часть дня.
Специалисты не рекомендуют кофеин в качестве средства для похудения


Как показали результаты, у участников безкофеиновой группы, калорийность пищи составила 721 калорию, употребляющим среднюю дозу кофеина хватало 650 калорий, а участники минимально употребившие кофе, ограничились 715 калориями. Особые изменения в количестве съедаемой пищи не замечены.

Учеными сделан вывод, употребляя напитки с кофеином, нельзя заглушить в себе желание перекусить, если эффект и будет наблюдаться, то это не надолго. Как инструмент для похудения, кофе не подойдет и больших результатов ожидать не стоит.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:00
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