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Филипп Киркоров заинтриговал намёком на продолжение клипа «Цвет настроения синий»

Филипп Киркоров принял участие в фестивале «Белые ночи» и дал интервью представителям СМИ. Певец как бы невзначай намекнул на то, что клип на песню «Цвет настроения синий» может получить продолжение, тем самым заинтриговал своих фанатов.

Филипп Киркоров заинтриговал намёком на продолжение клипа «Цвет настроения синий»


Прямого ответа на вопрос о возможном продолжении видеоклипа Филипп Киркоров не дал, но при этом с юмором назвал представителя прессы "пророком". Также у певца спросили, предвидел ли он такой ошеломительный успех клипа на композицию «Цвет настроения синий», на что певец ответил отрицательно. По словам артиста, когда он записывал эту песню, даже не подозревал, что она станет хитом и произведёт огромный фурор в интернете.

Также Филипп Киркоров вспомнил композиции «Атлантида» и «Зайка моя», которые он даже не хотел записывать, потому что они ему казались не интересными. Однако на самом деле всё оказалось совсем наоборот, они быстро вошли в народ и до сих пор являются узнаваемыми.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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