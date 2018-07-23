Станислав Садальский уличил Аллу Пугачеву во лжи

Артист опубликовал запись, в которой заявил, что после данного интервью у него на душе остался неприятный осадок. Садальский считает, что артистка лжет. Во-первых, Примадонна поведала, что ее назвали в честь знаменитых артисток Ларионовой и Тарасовой. По мнению Станислава, что в честь Ларионовой вряд ли, потому что первая кинолента, принесшая ей славу, вышла в 1953 году, а Пугачева родилась в 1949 году. Вторая ложь – когда Алла Борисовна рассказывала, что однажды не узнала в лифте Высоцкого, на что он сказал "хотя бы поздоровалась, свинья". Садальский написал, что Владимир Высоцкий никогда бы не назвал так женщину, потому что для артиста они были богинями.Интернет-пользователи оставили множество комментариев, в которых заявили, что Примадонна могла перепутать свой возраст. Также они сказали, что постоянно поражаются прямолинейности Садальского.