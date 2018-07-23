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Станислав Садальский уличил Аллу Пугачеву во лжи

Недавно Алла Пугачева во время интервью поделилась некоторыми жизненными историями. По этому поводу актер Станислав Садальский решил высказаться в своем микроблоге Instagram.

Станислав Садальский уличил Аллу Пугачеву во лжи


Артист опубликовал запись, в которой заявил, что после данного интервью у него на душе остался неприятный осадок. Садальский считает, что артистка лжет. Во-первых, Примадонна поведала, что ее назвали в честь знаменитых артисток Ларионовой и Тарасовой. По мнению Станислава, что в честь Ларионовой вряд ли, потому что первая кинолента, принесшая ей славу, вышла в 1953 году, а Пугачева родилась в 1949 году. Вторая ложь – когда Алла Борисовна рассказывала, что однажды не узнала в лифте Высоцкого, на что он сказал "хотя бы поздоровалась, свинья". Садальский написал, что Владимир Высоцкий никогда бы не назвал так женщину, потому что для артиста они были богинями.

Станислав Садальский уличил Аллу Пугачеву во лжи


Интернет-пользователи оставили множество комментариев, в которых заявили, что Примадонна могла перепутать свой возраст. Также они сказали, что постоянно поражаются прямолинейности Садальского.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:15
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