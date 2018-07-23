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ВMW M планирует электрифицировать все свои модели

Подразделение BMW M, которое выпускает «заряженные» авто, ожидают существенные перемены. Автопроизводитель собирается электрифицировать все версии до конца следующего десятилетия.

ВMW M планирует электрифицировать все свои модели


Во время специального мероприятия, которое организовали в честь запуска реализаций в Испании седана BMW M5 нового поколения, Фрэнк Ван Меел - генеральный директор подразделения, заявил, что все авто с шильдиком M к концу двадцатых годов станут электрическими. Электрификацию собираются проводить поэтапно. К 2025 году примерно 15-25 процентов модельного ряда марки будут иметь электрические модификации. Ван Меел отметил важность поиска, так называемого лучшего сочетания массы автомобиля к его мощности. Основной задачей бренда будет необходимость передать фирменное ДНК BMW M новым электрокарам.

По словам гендиректора, его в вопросе электрификации не пугают недоброжелатели, так как он хочет просто создать M3, который бы ездил «как настоящий M3» не зависимо от типа мотора. Вследствие этого у BMW M переход на электродвигатели занять может больше времени в сравнении со стандартными версиями баварской марки.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:45
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